Ракета SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником массой более 6 тонн

Тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту со спутником ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки.

Тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту со спутником ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты Falcon Heavy со спутником массой 6,7 тонны и размером с автобус был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 04:26 по бакинскому времени.

Спутник является первым из трех аппаратов калифорнийской компании ViaSat Inc. нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности в два раза превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите.

Каждый из них будет обеспечивать пропускную способность сети более одного терабайта в секунду. Срок функционирования аппарата составляет 15 лет.