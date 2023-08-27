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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
ИКТ
27 августа 2023 г. 07:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 21:05 по времени Восточного побережья США (воскресенье, 05:05 - по бакинскому времени).

Это 103-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 34-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в третий раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

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