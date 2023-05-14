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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
ИКТ
14 мая 2023 г. 10:15
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 01:03 по времени Восточного побережья США (в 09:03 по бакинскому времени). Примерно через час после старта ракета-носитель должна была вывести все спутники на орбиту.

Это 85-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже около 4,4 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в 11-й раз, должна будет через примерно 8,5 минут после старта совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике в 660 км от космодрома.

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