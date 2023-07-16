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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
ИКТ
16 июля 2023 г. 09:35
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:50 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 07:50 по бакинскому времени).

Это 94-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 25-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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