Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

Ракета Falcon 9 в воскресенье по бакинскому времени стартовала на орбиту с двумя телекоммуникационными спутниками Galaxy 33 и 34 американского оператора Intelsat.

Ракета Falcon 9 в воскресенье по бакинскому времени стартовала на орбиту с двумя телекоммуникационными спутниками Galaxy 33 и 34 американского оператора Intelsat.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде был осуществлен в субботу в 19:05 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 03:05, бакинское время).

Аппараты, оснащенные передатчиками C-диапазона, предназначены для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории Северной Америки.

Спутники вышли на орбиту примерно через 40 минут после старта носителя.