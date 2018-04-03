Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Dragon с грузом для МКС

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции, трансляцию запуска ведет НАСА.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был дан в расчетные 00:30 по бакинскому времени.

Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на среду.

Грузовой корабль везет на орбиту около 2,6 тонн груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.

Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.