Ракета-носитель Ariane-5 стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Аriane-5 с двумя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ракета-носитель Аriane-5 с двумя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как передает Report со ссылкой на сайт компании-оператора космодрома Arianespace, на геостационарную орбиту предстоит вывести два аппарата: телекоммуникационный спутник SES-17, эксплуатируемый компаний SES, и спутник SYRACUSE 4A, который разработан по заказу минобороны Франции.

Оба спутника произведены компанией Thales Alenia Space. SES-17 будет предлагать услуги высокоскоростной связи для секторов воздушного и морского транспорта, а также для компаний и сообществ, в настоящее время расположенных в "белых зонах". Спутник SYRACUSE 4A будет обеспечивать французским вооруженным силам возможность оставаться на связи по всему миру.

Это одиннадцатый запуск Arianespace и второй запуск ракеты Аriane-5 в этому году. Ожидается, что в ходе этого пуска установят три новых рекорда. Общая взлетная нагрузка составит составит 11,2 тонны и станет самой тяжелой среди тех, которые когда-либо были запущены ракетой Ariane-5. Суммарная масса нетто двух полезных нагрузок достигает почти 10,3 тонны во время их разделения (6,4 тонны — аппарат SES-17 и почти 3,9 тонны аппарат SYRACUSE 4A), это является самым высоким показателем, когда-либо запущенным на геостационарную переходную орбиту. Наконец, рейс VA255 также является рекордным по высоте для ракеты-носителя Ariane-5.

Ariane-5 - европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около десять лет и 7 миллиардов долларов США.