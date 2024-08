Ракета компании SpaceX вывела на орбиту военные спутники Норвегии

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту два спутника широкополосной связи Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) в интересах Министерства обороны Норвегии.

Как передает Report, об этом сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX в соцсети "Х".

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Ракету запустили со стартового комплекса SLC-4E на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии в воскресенье в 19:02 по времени Тихоокеанского побережья США (в понедельник в 06:02 по бакинскому времени). Примерно через 50 минут аппараты были выведены на орбиту.

Спутники общей массой 7,2 тонны оснащены транспондерами X и Ka-диапазона для военной и гражданской связи. Космические аппараты будут работать на высокой эллиптической орбите (так называемой "Молнии") и обеспечивать связь в полярном регионе.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 22-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.