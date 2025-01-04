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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник связи ОAЭ

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник связи ОAЭ Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Thuraya 4 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
ИКТ
4 января 2025 г. 08:38
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник связи ОAЭ

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Thuraya 4 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника Thuraya 4 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты со спутником компании Yahsat был осуществлен в пятницу в 20:27 по времени Восточного побережья США (в субботу в 05:27 по бакинскому времени).

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 20-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

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