Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский радиолокационный спутник

Американская ракета Electron в среду успешно вывела на орбиту японский радиолокационный спутник QPS-SAR-11 (Yamatsumi-I), оснащенный оборудованием для получения высококачественных изображений Земли.

Американская ракета Electron в среду успешно вывела на орбиту японский радиолокационный спутник QPS-SAR-11 (Yamatsumi-I), оснащенный оборудованием для получения высококачественных изображений Земли.

Как передает Report, об этом сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.

В рамках миссии под названием The Mountain God Guards, запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, в четверг в 03:31 по местному времени (в среду в 19:31 по Баку). Космический аппарат ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌дистанционного зондирования Земли массой 100 кг компании "Японский институт Q-shu космических пионеров" (iQPS) был выведен на орбиту примерно через 51 минуту после старта ракеты.

Спутник, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), размещенный на орбите высотой 575 км, обеспечит высокое разрешение снимков. Он присоединится к семи аналогичным японским аппаратам, которые уже работают на орбите.

Японская компания iQPS планирует в перспективе развернуть орбитальную группировку из 36 таких аппаратов, что позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более 10 минут.