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Ракета Falcon 9 запустила к Луне японский посадочный модуль HAKUTO-R

Ракета Falcon 9 запустила к Луне японский посадочный модуль HAKUTO-R Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японским луноходом HAKUTO-R.
ИКТ
11 декабря 2022 г. 13:04
Ракета Falcon 9 запустила к Луне японский посадочный модуль HAKUTO-R

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японским луноходом HAKUTO-R.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:38 по местному времени (11:38 по бакинскому времени). Ожидается, что модуль достигнет поверхности естественного спутника Земли примерно через пять месяцев.

Помимо японского аппарата, Falcon 9 перевозит десятикилограммовый луноход Объединенных Арабских Эмиратов "Рашид" и часть коммерческих и правительственных грузов. HAKUTO-R, первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны, был создан компанией Ispace.

Кроме того, к орбите Луны отправляется малый спутник Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Lunar Flashlight. С помощью инфракрасных лазеров он будет изучать льды на затемненной части около Южного полюса Луны.

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