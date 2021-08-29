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Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
ИКТ
29 августа 2021 г. 11:51
Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте SpaceX.

Старт космического корабля в рамках 23-й коммерческой миссии компании по пополнению запасов на МКС состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 03:14 по времени восточного побережья США (11:14 бакинское время). Ожидается, что стыковка Dragon со станцией будет произведена в автоматическом режиме 30 августа в 11:00 (19:00 бакинское время).

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Версия на английском языке SpaceX launches Dragon spacecraft from Florida to ISS
Версия на азербайджанском языке “Falcon 9” daşıyıcı raketi “Dragon” yük gəmisi ilə Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya start götürüb

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