Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте SpaceX.

Старт космического корабля в рамках 23-й коммерческой миссии компании по пополнению запасов на МКС состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 03:14 по времени восточного побережья США (11:14 бакинское время). Ожидается, что стыковка Dragon со станцией будет произведена в автоматическом режиме 30 августа в 11:00 (19:00 бакинское время).