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Ракета Electron вывела на орбиту геолокационные спутники двойного назначения

Ракета Electron вывела на орбиту геолокационные спутники двойного назначения Ракета Electron, стартовавшая в среду по московскому времени, успешно вывела на орбиту три американских спутника HawkEye.
ИКТ
25 января 2023 г. 06:23
Ракета Electron вывела на орбиту геолокационные спутники двойного назначения

Ракета Electron, стартовавшая в среду по московскому времени, успешно вывела на орбиту три американских спутника HawkEye.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Спутники двойного назначения предназначены для определения местоположения источников радиосигналов на поверхности Земли.

Запуск трехступенчатой ракеты-носителя был осуществлен с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, во вторник в 18:00 по времени Восточного побережья США (в среду в 03:00 по бакинскому времени). Примерно через час после старта, отделившись от разгонного блока Curie, аппараты вышли на штатную орбиту высотой 550 км.

По данным американской компании-оператора HawkEye 360, половина заказов на получение данных со спутников будет поступать от Пентагона, а остальные - от спасательных служб и коммерческих компаний.

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