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Рахид Алекперли: Азербайджан должен быть готов к кибервойнам

Рахид Алекперли: Азербайджан должен быть готов к кибервойнам
ИКТ
6 июня 2024 г. 10:43
Рахид Алекперли: Азербайджан должен быть готов к кибервойнам

Азербайджан должен быть готов к кибервойнам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики - исполняющий обязанности министра Рахид Алекперли на 4-м саммите руководителей государственных учреждений в сфере информационных технологий.

"Одним из важных вопросов в области информационно-коммуникационных технологий, цифровизации, кибербезопасности и информационной безопасности для Азербайджана является необходимость быть готовым к кибервойнам. Считаю, что это довольно серьезный вопрос, и участникам саммита необходимо оказать поддержку в этом направлении", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan kiber müharibələrə hazır olmalıdır"

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