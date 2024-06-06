Рахид Алекперли: Азербайджан должен быть готов к кибервойнам

Азербайджан должен быть готов к кибервойнам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики - исполняющий обязанности министра Рахид Алекперли на 4-м саммите руководителей государственных учреждений в сфере информационных технологий.

"Одним из важных вопросов в области информационно-коммуникационных технологий, цифровизации, кибербезопасности и информационной безопасности для Азербайджана является необходимость быть готовым к кибервойнам. Считаю, что это довольно серьезный вопрос, и участникам саммита необходимо оказать поддержку в этом направлении", - добавил он.