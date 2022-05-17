Рахид Алекберли: Строительство "умного села" и "умного города" создает основу для формирования кибер-среды

Председатель правления Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Рахид Алекберли дал интервью Report.

Председатель правления Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Рахид Алекберли дал интервью Report.

- Несколько дней назад состоялась презентация AKTA с участием представителей государственных органов и институтов гражданского общества. Хотелось бы сначала поговорить об организации. Почему возникла необходимость создания AKTA?

- География киберпространства стремительно расширяется, тем самым ускоряется цифровизация в странах, во всех секторах промышленности, экономики. Глава государства дал соответствующие поручения в этом направлении, цифровизация является одним из приоритетных направлений. Новые киберуслуги уже формируются как в гражданском обществе, в быту, в государственных службах, так и в бизнес-секторе. Можно сказать, что мы уже становимся интенсивными пользователями киберпространства. В соответствии с глобальными технологическими тенденциями должна осуществляться защита прав пользователей в киберпространстве и, самое главное, регулирование кибербезопасности в той или иной форме. Мы должны поддерживать государственные структуры в этом процессе. Ключевым приоритетом AKTA является создание условий для обучения, безопасной деятельности бизнеса и граждан в рамках возможностей, созданных цифровизацией. Глава государства есть поручения по организации и развитию сферы цифровизации. Строительные работы на освобожденных землях, задачи по строительству "умного села", "умного города" создают основу для формирования цифровой среды, а также кибер-среды страны. Киберпространство - это пространство без границ, и в такой глобальной среде правильное поведение каждого из нас, наша киберподготовка нацелена на будущее. Политика, проводимая государством в этом направлении, интерес и поддержка бизнеса и нашего гражданского общества в этой области серьезно ощущаются с первого дня создания AKTA.

Рост использования цифровых услуг во время пандемии привел к развитию государственно-делового сотрудничества и быстрому развитию дистанционных услуг. Виртуальный мир стал настолько близким, что теперь у компаний, работающих в любой точке мира, появилась возможность пользоваться услугами и работать удаленно. Все это сформировало предпосылки для создания Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана. 22 февраля 2022 года началось собрание и консультация основных лидеров отрасли, было принято решение о деятельности ассоциации, 19 апреля мы прошли госрегистрацию, а 22 апреля состоялась наша первая презентация.

- AKTA - это общественная организация с достаточно широким спектром функций. Какова его форма правления и кто является членами структуры?

- Как известно, формирование НПО проходит несколько бюрократических процессов. Мы сформировали различные уровни – ассоциированных членов, правления, секретариатов. Мы организуем деятельность AKTA таким образом, чтобы она работала как наиболее удобная платформа для решения вопросов кибербезопасности. Роль Консультативного совета для определения политики управления весьма значительна. Сотрудничество с соответствующими международными, региональными и местными институтами, включая управление, направленное на то, чтобы деятельность, организованная на основе передового опыта, имела уникальный вклад в кибер-экосистему страны, создает условия для успешной деятельности как для гражданского общества, так и для бизнес-сектора. В своей деятельности наши ассоциированные члены, правление, секретариаты, которые будут работать в соответствующих областях, служат своевременному достижению поставленных целей. По мере того, как в страну приходят технологические инновации, необходимость подготовки к кибербезопасности возрастает. Одним из основных вопросов, стоящих перед нами в этой связи, является повышение готовности страны к кибербезопасности.

- Киберпросвещение также является одним из ваших основных направлений деятельности. Считаете ли вы, что в свете происходящих в последнее время процессов, связанных с растущими нападениями на Азербайджан, хищением персональных данных и средств граждан, просветительские шаги в этой сфере несколько запаздывают?

- В целом, кибербезопасность - это новая область. Эта среда формируется в течение почти 30 лет. Включение умных устройств и онлайн-сервисов в нашу жизнь повысило значимость кибер-образования. В частности, из-за пандемии коронавируса (COVID-19) подавляющее большинство в короткие сроки перешло на онлайн-услуги, онлайн-образование. Одним словом, мы массово стали членами киберпространства, не будучи готовыми к этому. Все это повысило важность киберпространства.

- Хотелось бы, чтобы вы провели сравнение стран региона в области кибербезопасности. По официальным данным, стратегия кибербезопасности Азербайджана готова и ведется работа по подготовке общих правил защиты информации. А какова ситуация в целом по региону?

- Наличие стратегии кибербезопасности в некоторых странах не означает, что они полностью застрахованы в вопросах кибербезопасности. Похоже, что регулирование киберпространства требует особого подхода, и на практике в каждой стране соблюдается свой уникальный подход. Я полностью согласен с вами в том, что навыки в области кибербезопасности помогают защитить от угроз.

На презентации AKTA министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подчеркнул, что разрабатывается стратегия кибербезопасности на 2022-2027 годы. AKTA готова к совместному обсуждению этого вопроса с министерством. Кроме того, я думаю, что такие стратегии обязательно должны разрабатываться совместно с гражданским обществом и бизнесом. Эти организации будут играть важную роль в успехе стратегии в будущем.

- В последнее время в стране предпринимаются определенные шаги в направлении цифровизации. Это позволяет Азербайджану принимать различные мероприятия международного уровня. Одним из таких мероприятий является TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет 26-29 мая. В каком качестве AKTA будет участвовать в фестивале?

- Различные мероприятия, проводимые в рамках TEKNOFEST Azerbaijan, имеют большое значение для просвещения гражданского общества и в целом людей в стране. Еще одним преимуществом этого фестиваля является то, что TEKNOFEST Azerbaijan играет роль в развитии молодежи и специалистов.