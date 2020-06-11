Радиовещательные станции Азербайджана зарегистрированы на международном уровне

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики с целью обеспечения их беспрепятственной работы приняло соответствующие меры для международной регистрации радиовещательных станций.

Как передали Reportиз министерства, в Женеве начиная с 2019 года в различные периоды проводились обсуждения с участием должностных лиц Международного союза электросвязи (МСЭ), а также экспертов. В ходе обсуждений станции радиовещания FM, представленные Азербайджаном в МСЭ для регистрации, экспертам МСЭ и другой стороне техническими докладами было доказано, что для радиовещательных станций Армении нет никаких препятствий.

В результате необоснованные протесты со стороны Армении были отозваны, и регистрация радиостанций Азербайджана в МСЭ была обеспечена.

Следует отметить, что в последние годы, чтобы обеспечить беспрепятственную работу азербайджанских радиовещательных станций, наши обращения в Международный союз электросвязи для их международной регистрации были необоснованно оспорены Администрацией связи Армении.

Эти необоснованные протесты Администрации связи Армении приводили к тому, что радиостанции страны не были зарегистрировались в МСЭ, что мешало деятельности азербайджанской стороны.