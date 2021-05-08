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Радио CBC начало вещание в Карабахе

Радио CBC начало вещание в Карабахе С 30 декабря 2020 года с Шушинской РТВС начато вещание 11 телеканалов и двух радиоканалов, включая CBC TV
ИКТ
8 мая 2021 г. 14:59
Радио CBC начало вещание в Карабахе

ПО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" Министерства транспорта, связи и высоких технологий начало наземное вещание радиопрограммы CBC посредством спутника Azerspace с Шушинской радиотелевещательной станции на частоте 102,7 МГц в стереорежиме.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Радиовещание будет вестись в Шуше, Ханкенди, Мингячевире, Евлахе, а также в Ходжалинском, Агдамском, Бардинском, Геранбойском, Гейчайском, Габалинском районах и прилегающих населенных пунктах.

Отметим, что с 30 декабря 2020 года с Шушинской РТВС начато вещание 11 телеканалов и двух радиоканалов, включая CBC TV.

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Версия на азербайджанском языке CBC radiosu Qarabağda yayıma başlayıb

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