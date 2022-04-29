Работу WhatsApp восстановили после крупного сбоя

Неполадки в работе сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp, принадлежащего американской корпорации Meta, устранены после крупного сбоя.
Как передает Report, об этом разработчики написали на странице мессенджера в Twitter.
"Мы вернулись. Хорошей переписки!" - говорится в сообщении.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, ранее в некоторых странах наблюдались сбои в работе WhatsApp. Наиболее масштабные зафиксированы в Нидерландах, Великобритании, Германии, Италии, России и США.
Пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений, при подключении к серверу, а также на неполадки в работе приложения и сайта.