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Работу WhatsApp восстановили после крупного сбоя

Работу WhatsApp восстановили после крупного сбоя Неполадки в работе сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp, принадлежащего американской корпорации Meta, устранены после крупного сбоя.
ИКТ
29 апреля 2022 г. 02:55
Работу WhatsApp восстановили после крупного сбоя

Неполадки в работе сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp, принадлежащего американской корпорации Meta, устранены после крупного сбоя.

Как передает Report, об этом разработчики написали на странице мессенджера в Twitter.

"Мы вернулись. Хорошей переписки!" - говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, ранее в некоторых странах наблюдались сбои в работе WhatsApp. Наиболее масштабные зафиксированы в Нидерландах, Великобритании, Германии, Италии, России и США.

Пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений, при подключении к серверу, а также на неполадки в работе приложения и сайта.

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