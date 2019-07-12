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Работа социальной сети Twitter восстанавливается после сбоя

​Работа социальной сети Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.

Как передаёт Report, об этом сообщил на своей странице генеральный директор Twitter Джек Дорси.

"Мы отключились <...> И теперь постепенно возвращаемся (к работе). Простите!" - написал он. Дорси также поблагодарил команду инженеров социальной сети, которые делают все возможное для устранения неполадок.

Агентство Reuters подчеркивает, что сбои в работе сервиса микроблогов были связаны с работами по модернизации внутренних систем Twitter. По его данным, с неисправностью в работе социальной сети столкнулись порядка 70 тыс. человек.

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