​Работа социальной сети Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.

Как передаёт Report, об этом сообщил на своей странице генеральный директор Twitter Джек Дорси.

"Мы отключились <...> И теперь постепенно возвращаемся (к работе). Простите!" - написал он. Дорси также поблагодарил команду инженеров социальной сети, которые делают все возможное для устранения неполадок.

Агентство Reuters подчеркивает, что сбои в работе сервиса микроблогов были связаны с работами по модернизации внутренних систем Twitter. По его данным, с неисправностью в работе социальной сети столкнулись порядка 70 тыс. человек.