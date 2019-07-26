В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведения появились в бета-версии мессенджера 2.19.80.16 и должны быть включены в официальное обновление.В чатах появятся закрепленные предупреждения о том, что существуют проблемы с получением сообщений. В уведомлениях будет предложено обновить приложение для устранения неполадок.Кроме того, WhatsApp тестирует функцию быстрого редактирования полученных или отправленных мультимедийных файлов. Она появится как на платформе iOS, так и на Android. С помощью нововведения можно будет вносить изменения в изображения, не выходя из мессенджера. Это также позволит сэкономить память на телефоне и не сохранять лишние медиафайлы. При этом отредактированные картинки не будут заменять первоначальные.Команда WhatsApp также работает над реализацией предварительного просмотра голосовых сообщений в push-уведомлениях. Однако пока неизвестно, в какое именно обновление включат эту функцию.Как пишет портал, не исключено, что в дальнейшем мессенджер сможет работать на нескольких устройствах независимо от смартфона. При этом будет использована одна учетная запись пользователя.