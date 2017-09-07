Проведен аудит качества Azercell

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telekom в очередной раз была удостоена сертификата ISO 10002:2014 по стандарту менеджмента качества.

Как сообщили Report в компании, этот сертификат является показателем внедрения системы менеджмента качества в деятельность Azercell, высококачественной организации работы, проводимой с абонентами.

Аудит качества был проведен ООО "Büro Veritas Azeri". Этот международный стандарт определяет указания по планированию и реализации эффективного и рационального управления жалобами для коммерческой или некоммерческой деятельности, в том числе электронной коммерции.

"Оценка деятельности Azercell Telekom именно в области работы с абонентами не случайна. Для Azercell жалобы абонентов являются возможностью усовершенствования, и во время управления жалобами компания отдает предпочтение принципам конфиденциальности, нейтральности, их скорого разрешения. Компания, наряду с эффективным разрешением жалоб, также нацелена повысить удовлетворенность абонентов.

ISO (Международная Организация по Стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). До настоящего времени федерацией были установлены тысячи стандартов касательно товаров, услуг и положительного опыта в области управления, бизнеса и технологий. Отметим, что компания Azercell Telekom успешно завершив сертификационный аудит, впервые в марте 2011 года получила сертификат соответствия Стандарту ISO 10002" - говорится в сообщении.

Напомним, что компания Azercell всегда отличалась своим инновационным подходом к сфере абонентского обслуживания. В 1998 году компания открыла свой первый телефонный центр, работающий в режиме 24/7, а в 2009 создала первый региональный телефонный центр в г. Гянджа. Azercell оказывает качественные абонентские услуги своим клиентам не только "лицом к лицу", но также в режиме онлайн, посредством социальных сетей. Azercell неоднократно удостаивался различных наград за успешную деятельность в сфере обеспечения высокого уровня удовлетворенности среди абонентов. Сегодня Azercell владеет самой большой сетью обслуживания клиентов в Азербайджане, которая состоит из 58 центров абонентского обслуживания, а также 347 официальных дилерских пунктов. Данные пункты расположены в различных городах и регионах страны с целью обеспечения высококачественного сервиса абонентам Azercell.