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Против Facebook и Google готовят новые антимонопольные иски в США

Против Facebook и Google готовят новые антимонопольные иски в США В скором времени федеральные власти США подадут в суд новые иски против компаний Facebook и Google, которые вновь будут обвинены в нарушении антимонопольного законодательства.
ИКТ
1 декабря 2020 г. 17:42
Против Facebook и Google готовят новые антимонопольные иски в США

В скором времени федеральные власти США подадут в суд новые иски против компаний Facebook и Google, которые вновь будут обвинены в нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию об этом распространило издание The Wall Street Journal.

Согласно имеющимся данным, новые антимонопольные иски предъявят в конце января следующего года, и в процессе их рассмотрения будет изучено, какие средства технологические гиганты использовали для достижения лидирующих позиций в разных сегментах сети Интернет. Власти намерены проверить деятельность компаний на предмет возможных злоупотреблений собственным положением на рынке. Эти злоупотребления могли использоваться Google для достижения доминирующих позиций в сегментах поиска и онлайн-рекламы, а Facebook — в сегменте социальных сетей.

Источник говорит о том, что Федеральная торговая комиссия (FTC) близка к одобрению антимонопольного иска против Facebook. В рамках этого разбирательства власти намерены понять, какое влияние оказала на конкуренцию в сегменте социальных сетей покупка компанией Facebook мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.

Отмечается, что коалиция прокуроров штатов во главе с генеральным прокурором Нью-Йорка может подать собственный иск против Facebook в федеральный окружной суд уже в начале декабря. Ещё одна коалиция прокуроров, возглавляемая прокурором Колорадо, в ближайшие недели готовится предъявить антимонопольный иск против Google, который будет затрагивать поисковый бизнес компании.

Стоит отметить, что Google и Facebook отрицают обвинения в антиконкурентном поведении, заявляя, что компании работают на рынках с высокой конкуренцией, а их преимущественно бесплатные услуги приносят пользу потребителям.

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