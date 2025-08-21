О нас

Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom Против Delta Telekom осуществлена широкомасштабная кибератака типа DDoS.
ИКТ
21 августа 2025 г. 16:54
Компания Delta Telekom, являющаяся одним из основных магистральных (backbone) операторов, обеспечивающих интернет-трафик в Азербайджане, подверглась масштабной DDoS-атаке.

Об этом сообщило Министерство цифрового развития и транспорта в ответ на запрос агентства Report.

Это и послужило причиной перебоев в интерyет-подключении пользователей по стране.

"В рамках плана обеспечения непрерывности интернет-услуг в стране провайдеры были оперативно перенаправлены на сети альтернативных магистральных операторов. В короткие сроки доступ пользователей к интернету был восстановлен", - сообщили в ведомстве.

В Министерстве также подчеркнули, что благодаря принятым мерам кибератака на Delta Telekom была успешно отражена в кратчайшие сроки. Сервисы полностью восстановлены и функционируют в штатном режиме.

Версия на английском языке Ministry of Digital Development reports massive DDoS attack on Delta Telekom
Версия на азербайджанском языке "Delta Telekom"a qarşı DDoS tipli genişmiqyaslı kiberhücum həyata keçirilib

