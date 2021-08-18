Производство полупроводников в Китае достигло рекордного объема в июле

Производство микросхем в Китае выросло более чем на 41,3 % в годовом исчислении и достигло 31,6 млрд единиц в июле.

Производство микросхем в Китае выросло более чем на 41,3 % в годовом исчислении и достигло 31,6 млрд единиц в июле.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это является новым месячным рекордом и связано с расширением мощностей китайскими производителями на фоне высокого спроса на чипы.

В июне объём производства чипов достиг 30,8 млрд единиц, что на 800 млн меньше, чем в июле. За первые семь месяцев года в Китае было произведено 203,6 млрд чипов, что на 47,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство чипов является приоритетом в плане Китая на текущую пятилетку, поскольку страна готовится к усилению технологического противостояния с США. На фоне глобального дефицита чипов китайские полупроводниковые предприятия старались наращивать производственные мощности и даже возобновили некоторые незавершённые проекты, которым не хватало финансирования.

Huaian Imaging Device Manufacturer Corporation (HiDM), незавершённый проект фабрики в провинции Цзянсу, был продан за 260 млн долларов США государственной компании Rongxin Semiconductor на виртуальном аукционе 7 июля. Аналитики считают, что это может создать прецедент для возобновления обанкротившихся проектов по производству полупроводников в Китае.