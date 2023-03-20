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Производство компьютеров в Азербайджане выросло более чем на 4%

Производство компьютеров в Азербайджане выросло более чем на 4% В январе-феврале этого года в сфере компьютерной, электронной и оптической продукции, производства электрооборудования в Азербайджане произведено продукции на сумму 30,6 млн манатов.
ИКТ
20 марта 2023 г. 17:48
Производство компьютеров в Азербайджане выросло более чем на 4%

В январе-феврале этого года в сфере компьютерной, электронной и оптической продукции, производства электрооборудования в Азербайджане произведено продукции на сумму 30,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство электрооборудования выросло на 25,8%, а производство компьютерной, электронной и оптической продукции - на 4,9%.

За два месяца этого года произведено 399 единиц настольных компьютеров, что на 4,2% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kompüter istehsalı 4 %-dən çox artıb

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