Производство компьютеров в Азербайджане выросло более чем на 4%

В январе-феврале этого года в сфере компьютерной, электронной и оптической продукции, производства электрооборудования в Азербайджане произведено продукции на сумму 30,6 млн манатов.

В январе-феврале этого года в сфере компьютерной, электронной и оптической продукции, производства электрооборудования в Азербайджане произведено продукции на сумму 30,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство электрооборудования выросло на 25,8%, а производство компьютерной, электронной и оптической продукции - на 4,9%.

За два месяца этого года произведено 399 единиц настольных компьютеров, что на 4,2% больше, чем годом ранее.