Apple "убьет" несколько айфонов

Аналитик Мин-Чи Куо предсказал, что в 2020 году компания «убьет» свои премиальные 5,8-дюймовые модели iPhone.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает Forbes.

Речь идет об iPhone X, XS и, предположительно, еще не вышедшем iPhone 11. На замену им придет наследник iPhone SE, но с флагманскими спецификациями.

Изменение размера экрана до 5,44 дюймов позволит пользоваться смартфоном одной рукой.

Сообщается, что айфоны с экранами в 5,8 дюймов и 6,1 дюймов всегда продаются хуже.

Ранее акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.