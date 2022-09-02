О нас

Производители смартфонов столкнутся с новыми ограничениями в Европе

Производители смартфонов столкнутся с новыми ограничениями в Европе В Евросоюзе разрабатывается новый законопроект, ужесточающий требования по отношению к качеству и послепродажному обслуживанию смартфонов со стороны вендоров.
ИКТ
2 сентября 2022 г. 10:25
Производители смартфонов столкнутся с новыми ограничениями в Европе

В Евросоюзе разрабатывается новый законопроект, ужесточающий требования по отношению к качеству и послепродажному обслуживанию смартфонов со стороны вендоров.

Как передает Report, об этом сообщает деловое издания Financial Times.

Согласно новым правилам, производители смартфонов будут обязаны обеспечивать сервисные центры 15-ю критически важными деталями для каждой модели в течении пяти лет после релиза. При этом аккумуляторы устройств обязаны сохранять не менее 83% от заявленного объема как минимум после 500 циклов зарядки.

Отмечается, что новые правила разрабатываются в первую очередь для того, чтобы увеличить среднюю продолжительность цикла использования смартфона и тем самым сократить выбросы CO2 в атмосферу. Кроме смартфонов действие нового проекта планируют распространить также на кнопочные телефоны и планшеты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Smartphone makers to face new restrictions in Europe

Самое важное

Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство, дружбу - МНЕНИЕ
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство, дружбу - МНЕНИЕ
2 сентября 2022 г. 10:27
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
1 сентября 2022 г. 22:19
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
1 сентября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
1 сентября 2022 г. 14:28
Ильхам Алиев: Между Италией и Азербайджаном очень сильные политико-экономические связи
Ильхам Алиев: Между Италией и Азербайджаном очень сильные политико-экономические связи
1 сентября 2022 г. 14:24
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
1 сентября 2022 г. 11:59
Город Лачын, подвергшийся армянскому вандализму
ФотоГород Лачын, подвергшийся армянскому вандализму
1 сентября 2022 г. 09:32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
31 августа 2022 г. 22:19
В Брюсселе прошла встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном
ФотоВ Брюсселе прошла встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном
31 августа 2022 г. 18:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi