Программа "Ulduzum" компании "Bakcell" стала победителем международного конкурса

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Программа лояльности "Ulduzum" первого мобильного оператора Азербайджана - компании "Bakcell" вошла в пятерку лучших потребительских услуг в сфере телекоммуникаций. Об этом Report сообщили в компании.

Программа "Ulduzum" компании "Bakcell" была включена в пятерку финалистов престижной премии "Лучшая потребительская услуга", среди 250 номинантов из стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки организацией "Telecoms World". Церемония вручения наград "Telecoms World Middle East Awards 2015" состоится в Дубае в середине сентября, на которой компания "Bakcell" имеет все шансы получить первое место в номинации "Лучшая потребительская услуга".

Отметим, что программа лояльности "Ulduzum" которая насчитывает более чем 1,4 млн. абонентов, сегодня является одной из самых успешных и популярных программ лояльности, предоставляющей абонентам целый ряд преимуществ и услуг, а также повышающей уровень лояльности абонентов. С недавнего времени, скидки в рамках программы "Ulduzum" стали доступны также для абонентов "Bakcell" посредством мобильного приложения как для пользователей платформы iOS, так и Android.