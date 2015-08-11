Проект TASIM будет представлен на выставке Turkmentel-2015

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на VIII Международной выставке телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования Turkmentel-2015, которая пройдет 16-18 сентября в Ашхабаде.

Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, на мероприятии с докладом выступит руководитель рабочей группы по созданию Трансевразийской высокоскоростной информационной магистрали (TASIM) Заур Гасанов.

На мероприятии ожидается участие 100 компаний из 20 стран. На выставке и конференции участникам будут представлены презентации на тему технопарков, "умных" домов, бизнес коммуникаций, электронного правительства.