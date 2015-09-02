Проект TASIM избран сопредседателем Рабочей группы азиатско-тихоокеанской информационной магистрали

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Проект Трансевразийской высокоскоростной информационной магистрали (TASIM) стал одним из четырех сопредседателей Рабочей группы азиатско-тихоокеанской информационной магистрали.

Об этом Report сообщил руководитель рабочей группы TASIM Заур Гасанов, принявший участие в работе первого заседания Рабочей группы в Сеуле.

По его словам, помимо Азербайджана, сопредседателями группы стали Пакистан, Китай и Южная Корея.

З.Гасанов отметил, что таким образом, TASIM станет одной из структур, которая будет регулировать деятельность экспертов Рабочей группы.

Отметим, что одним из учредителей Рабочей группы является Экономическая и Социальная Комиссия ООН по странам Азии и Тихого Океана (ESCAP). Заседание рабочей группы проходило 1-2 сентября в Сеуле.