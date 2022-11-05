Проект "Цифровые навыки" охватывает 300 тыс. студентов

"Проект "Цифровые навыки", который мы начинали 5 лет назад с 6 500 студентами, сегодня охватывает 300 тысяч студентов и около 3 тысяч преподавателей".

"Проект "Цифровые навыки", который мы начинали 5 лет назад с 6 500 студентами, сегодня охватывает 300 тысяч студентов и около 3 тысяч преподавателей".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Мухтар Мамедов заявил на церемонии открытия "IT Академии".

"Использование технологий служит для успешного осуществления будущей деятельности. Это событие также совпадает с важной датой. Через несколько дней мы будем праздновать День Победы. Наши солдаты передают эстафету образованной и талантливой молодежи", - сказал замминистра.