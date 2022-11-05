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Проект "Цифровые навыки" охватывает 300 тыс. студентов

Проект "Цифровые навыки" охватывает 300 тыс. студентов "Проект "Цифровые навыки", который мы начинали 5 лет назад с 6 500 студентами, сегодня охватывает 300 тысяч студентов и около 3 тысяч преподавателей".
ИКТ
5 ноября 2022 г. 16:10
Проект Цифровые навыки охватывает 300 тыс. студентов

"Проект "Цифровые навыки", который мы начинали 5 лет назад с 6 500 студентами, сегодня охватывает 300 тысяч студентов и около 3 тысяч преподавателей".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Мухтар Мамедов заявил на церемонии открытия "IT Академии".

"Использование технологий служит для успешного осуществления будущей деятельности. Это событие также совпадает с важной датой. Через несколько дней мы будем праздновать День Победы. Наши солдаты передают эстафету образованной и талантливой молодежи", - сказал замминистра.

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Версия на азербайджанском языке "Rəqəmsal bacarıqlar layihəsi"nin əhatə dairəsi açıqlanıb

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