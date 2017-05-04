Проект Barama Wake Me Up будет бороться за 1 миллион долларов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Стал известен победитель конкурса Seedstars World при организации Центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell и поддержке PASHA Bank и посольства США.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, в Университете АДА прошел местный отборочный тур конкурса среди азербайджанских стартапов.

В конкурсе среди 10 лучших стартапов Азербайджана одержал победу проект Barama Wake Me Up, который будет представлять страну и бороться за 1 миллион долларов США в апреле 2018 года на саммите Seedstars в Швейцарии. Отметим, что участники этого проекта - студенты групп SABAH. На местном отборочном туре 2 и 3 места заняли TechSos и Buglance.

Отметим, что Seedstars является сетью компаний Швейцарии, имеющих целью повлиять на жизнь людей в развивающихся странах посредством технологий и предпринимательства. Путем выявления различных стартапов, создания компаний и программ ускорения, на данный момент эта команда имеет доступ к предпринимателям, инвесторам, корпорациям и официальным лицам в более 60 странах.

Seedstars World тесно сотрудничает с лидирующим мобильным оператором Азербайджана – компанией Azercell. Руководитель Центра инноваций и предпринимательства Barama Имран Багиров был выбран послом Seedstars.

Отметим, что центр Barama функционирует с 2009 года и основной целью данного проекта является поддержка талантливой молодежи, развитие IT сектора и частного предпринимательства.