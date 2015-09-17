​Продукция Intel выходит на рынок Азербайджана

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Официальный дистрибьютор входящей в состав Intel Security (США) компании McAfee в Украине - компания ERC, специализирующаяся в сфере информационных технологий и электротехники, будет осуществлять дистрибьюцию на территории Азербайджана, Беларуси, Армении и Грузии.

Как сообщает Report, продвижение продуктовой линейки McAfee на территории Азербайджана, Беларуси, Армении и Грузии будет осуществлять компания Softprom, являющаяся партнером ERC. Недавно компании ERC и Softprom объявили о ближайшем слиянии и расширении совместного бизнеса.

"Мы рады, что сотрудничество с компанией ERC в это непростое время расширяется, имеет позитивные тренды, стабильные финансовые показатели. Наличие сильного партнера на территории Азербайджана, Беларуси, Армении и Грузии позволит нам предоставить дополнительные ценности ИТ-рынку", - сказала директор по развитию партнерской сети и дистрибуции Intel в странах СНГ и Украине Виктория Евтушенко.