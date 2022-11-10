Продолжается прием заявок на конкурс "NETTY 2022"

В Азербайджане продолжается прием заявок на участие в Национальной Интернет Премии "NETTY 2022", уже подано более 100 заявок.
В 2022 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:
1. Государство и Общество
2. Экономика и Бизнес
3. Финансы и Банки
4. Наука, Образование и Инновации
5. Здоровье, Спорт и Туризм
6. Информация и Новости
7. Культура, Искусство и Творчество
Прием заявок участников конкурса, набор виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжится на сайте
Регистрация заявок проводится на платной основе. Только одобренные со стороны оргкомитета заявки получат ссылку на оплату и продолжат участие
С 1 по 7 декабря будет проходить голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов. 8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.
Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание и исполнение.
Победители "NETTY 2022" официально объявляются на торжественной церемонии награждения.
До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса - стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса.
«Участники» - пользователи зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, решения, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, приложения.
Виртуальное жюри формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».
«Экспертный совет» формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.
Академия NETTY представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из существующих номинаций по каждому из направлений.
Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу
Информационные партнеры проекта: Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity.
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