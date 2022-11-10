Продолжается прием заявок на конкурс "NETTY 2022"

В Азербайджане продолжается прием заявок на участие в Национальной Интернет Премии "NETTY 2022", уже подано более 100 заявок.

В Азербайджане продолжается прием заявок на участие в Национальной Интернет Премии "NETTY 2022", уже подано более 100 заявок.

В 2022 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

1. Государство и Общество

2. Экономика и Бизнес

3. Финансы и Банки

4. Наука, Образование и Инновации

5. Здоровье, Спорт и Туризм

6. Информация и Новости

7. Культура, Искусство и Творчество

Прием заявок участников конкурса, набор виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжится на сайте www.netty.az до 30 ноября 2022 года.

Регистрация заявок проводится на платной основе. Только одобренные со стороны оргкомитета заявки получат ссылку на оплату и продолжат участие

С 1 по 7 декабря будет проходить голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов. 8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание и исполнение.

Победители "NETTY 2022" официально объявляются на торжественной церемонии награждения.

До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса - стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса.

«Участники» - пользователи зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, решения, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, приложения.

Виртуальное жюри формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».

«Экспертный совет» формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.

Академия NETTY представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из существующих номинаций по каждому из направлений.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу netty.az .

Информационные партнеры проекта: Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity.