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Продлен срок участия в научном конкурсе Международного конгресса астронавтики

Продлен срок участия в научном конкурсе Международного конгресса астронавтики Срок участия в научном конкурсе Международного конгресса астронавтики, который будет организован Космическим агентством при министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") и Международной федерацией астронавтики в Баку 2-6 октября этого года,
ИКТ
2 марта 2023 г. 17:54
Продлен срок участия в научном конкурсе Международного конгресса астронавтики

Срок участия в научном конкурсе Международного конгресса астронавтики, который будет организован Космическим агентством при министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") и Международной федерацией астронавтики в Баку 2-6 октября этого года, продлен до 10 марта.

Report сообщает об этом со ссылкой на "Азеркосмос".

Конкурс дает участникам возможность представить свои научные работы или статьи на крупнейшем мероприятии в космической сфере. Зарегистрировавшись на сайте Международной федерации астронавтики и создав профиль, авторы могут разместить краткое содержание статей в соответствующем разделе.

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