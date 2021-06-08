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Продажи смартфонов в мире выросли на четверть в I квартале

Продажи смартфонов в мире выросли на четверть в I квартале Все пять крупнейших компаний данной отрасли продемонстрировали значительный подъем поставок смартфонов в январе-марте
ИКТ
8 июня 2021 г. 12:56
Продажи смартфонов в мире выросли на четверть в I квартале

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в первом квартале выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года и почти достигли 378 млн единиц после существенного спада по итогам 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, поставки мобильных телефонов в целом увеличились на 22%.

"Улучшение потребительских настроений, обучение и работа из дома, а также отложенный с прошлого года спрос подтолкнули продажи смартфонов в первом квартале, – заявил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта. – Однако нельзя игнорировать тот факт, что база для сравнения в 2020 году также была ниже, чем в 2019 году. Это объясняет двузначные темпы роста".

Все пять крупнейших компаний данной отрасли продемонстрировали значительный подъем поставок смартфонов в январе-марте. Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) уступила первое место, которое она занимала в четвертом квартале 2020 года, южнокорейской Samsung. При этом китайские Xiaomi, Vivo и Oppo наращивают свои доли на мировом рынке за счет более высоких темпов повышения продаж.

"Глобальная нехватка микропроцессоров пока не повлияла на производство смартфонов, поскольку здесь соблюдается равновесие спроса и предложения. Однако это может измениться в ближайшие кварталы и может привести к увеличению средней цены продажи смартфонов во всем мире", – отмечается в сообщении Gartner.

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