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Продажи электромобилей в мире в I квартале выросли на 75%

Продажи электромобилей в мире в I квартале выросли на 75% Мировые продажи электромобилей в I квартале 2022 года на 75% превышали показатель за аналогичный период 2021 года. Всего за данный период было продано порядка 2 млн электрокаров. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обзоре Междунаро
ИКТ
30 мая 2022 г. 14:15
Продажи электромобилей в мире в I квартале выросли на 75%

Мировые продажи электромобилей в I квартале 2022 года на 75% превышали показатель за аналогичный период 2021 года. Всего за данный период было продано порядка 2 млн электрокаров. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

В агентстве подчеркнули, что рост продаж обусловлен, в частности, увеличением государственных субсидий на развитие отрасли, в 2021 году объем финансирования вырос до 30 млрд долларов США. При этом все большее количество стран заявили об уходе от двигателей внутреннего сгорания или представили собственные планы по электрификации транспорта на ближайшие десятилетия. Наконец, в 2021 году было представлено в пять раз больше электромобилей, чем в 2015 году, их общее число на рынке достигло 450 моделей.

Порядка 50% роста продаж электрокаров в 2021 году было обеспечено за счет Китая, а в 2022 году эта тенденция сохраняется. Так, за три месяца текущего года продажи электромобилей в Китае выросли более, чем вдвое, тогда как в США этот показатель составил 60%, в Европе - 25%. В то же время в развивающихся странах электромобили остаются недоступными для многих категорий населения. Так, в Бразилии, Индии и Индонезии на электрокары приходится лишь 0,5% продаж всех автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada elektromobil satışı 75% artıb

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