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Продажа Telegram не планируется

Продажа Telegram не планируется Раньше Дуров покрывал издержки из собственного кармана, но размер проекта делает это невозможным
ИКТ
23 декабря 2020 г. 12:58
Продажа Telegram не планируется

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не планирует продавать компанию.

Как передает Report, об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

"Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации", - написал Дуров.

Основатель Telegram отметил, что число активных пользователей мессенджера приближается к 500 млн. На его поддержание требуется "по меньшей мере несколько сотен миллионов долларов". Раньше Дуров покрывал издержки из собственного кармана, но размер проекта делает это невозможным.

Кроме того, средства необходимы на дальнейшее развитие проекта - его "путешествие только началось".

Во всех сервисах, связанных с обменом сообщениями в Telegram, не будет рекламы, также заявил основатель компании.

"Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу", - написал он.

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