Продажа сотовых номеров в Азербайджане будет ограничена

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Министерство связи и высоких технологий выдаст разрешение на использование мобильными операторами новых частотных диапазонов для расширения сети LTE. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, об этом заявил первый заместитель министра связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов.

По его словам, в настоящее время расширена сеть 3G в регионах, однако сеть 4G охватывает только Баку и некоторые близлежащие территории: "Министерство намерено внедрить эту технологию, в основном, в высокогорных районах, обеспечить всю территорию страны интернетом и связью".

И.Мамедов отметил, что в ближайшие 2 года министерство намерено прекратить использование технологий GSM в Азербайджане, от которой отказались во всем мире.

Наряду с этим, в ближайшее время будет усовершенствована система регистрации IMEI кодов.

По словам И.Мамедова, согласно новым правилам, после внесения в базу данных полной информации о лице, которое приобрело мобильный телефон, ему будет выделен номер, а продажа сотовых номеров в стране будет ограничена.