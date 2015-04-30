Продажа смартфонов "iPhone" в Азербайджане приостановлена

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В сети магазинов "Almastore", являющегося официальными представителем торговой марки "Apple" в Азербайджане, приостановлена продажа смартфонов "iPhone".

Как сообщили Report в "Almastore", занимающимся поставкой в страну продукции "Apple", импорт "iPhone" в страну временно приостановлен. Продажу могут восстановить после мая, а до тех пор в магазинах "Almastore" продажа "iPhone" производиться не будет.

Кроме того отмечается, что с июня ожидается продажа импортируемых в Азербайджан телефонов по новой, более дорогой цене.