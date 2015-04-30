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    Продажа смартфонов "iPhone" в Азербайджане приостановлена

    Со следующего месяца ожидается подорожание iPhone

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В сети магазинов "Almastore", являющегося официальными представителем торговой марки "Apple" в Азербайджане, приостановлена продажа смартфонов "iPhone".

    Как сообщили Report в "Almastore", занимающимся поставкой в страну продукции "Apple", импорт "iPhone" в страну временно приостановлен. Продажу могут восстановить после мая, а до тех пор в магазинах "Almastore" продажа "iPhone" производиться не будет.

    Кроме того отмечается, что с июня ожидается продажа импортируемых в Азербайджан телефонов по новой, более дорогой цене.

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