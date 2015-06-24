​Процесс замены свидетельств государственного социального страхования стал электронным

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На портале "Электронное правительство" интегрирована новая электронная услуга Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) "Прием заявок для замены или выдачи дубликата свидетельства государственного социального страхования".

Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, посредством этой услуги для замены или выдачи дубликата свидетельства государственного социального страхования обращаются в департаменты, районные отделения ГФСЗ, районные отделения ГФСЗ в Нахчыванской автономной республике.

Интерактивная электронная услуга, предусмотренная для физических и юридических лиц, оказывается бесплатно.

С интеграцией вышеуказанной электронной услуги в портал "Электронное правительство" число предоставляемых услуг на портале достигло 421, на портале ГФСЗ - 13.