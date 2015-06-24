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    ​Процесс замены свидетельств государственного социального страхования стал электронным

    Эта услуга ГФСЗ запущена посредством портала Электронное правительство

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На портале "Электронное правительство" интегрирована новая электронная услуга Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) "Прием заявок для замены или выдачи дубликата свидетельства государственного социального страхования".

    Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, посредством этой услуги для замены или выдачи дубликата свидетельства государственного социального страхования обращаются в департаменты, районные отделения ГФСЗ, районные отделения ГФСЗ в Нахчыванской автономной республике. 

    Интерактивная электронная услуга, предусмотренная для физических и юридических лиц, оказывается бесплатно. 

    С интеграцией вышеуказанной электронной услуги в портал "Электронное правительство" число предоставляемых услуг на портале достигло 421, на портале ГФСЗ - 13.

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