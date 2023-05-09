Президент SpaceX: "Азеркосмос" будет поддерживать услугу спутникового интернета Starlink в корпоративном секторе

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта будет поддерживать услугу широкополосного спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX в корпоративном секторе и на морском транспорте.

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта будет поддерживать услугу широкополосного спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX в корпоративном секторе и на морском транспорте.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам находящаяся с визитом в Баку президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

По ее словам, компания также может снабжать интернетом физических лиц в Азербайджане: "Каждый в стране может получить доступ к высокоскоростному интернету, и мы с нетерпением ждем этой возможности для азербайджанского народа".

Отметим, что сегодня в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и американской компанией SpaceX.