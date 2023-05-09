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Президент SpaceX: "Азеркосмос" будет поддерживать услугу спутникового интернета Starlink в корпоративном секторе

Президент SpaceX: "Азеркосмос" будет поддерживать услугу спутникового интернета Starlink в корпоративном секторе Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта будет поддерживать услугу широкополосного спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX в корпоративном секторе и на морском транспорте.
ИКТ
9 мая 2023 г. 15:29
Президент SpaceX: Азеркосмос будет поддерживать услугу спутникового интернета Starlink в корпоративном секторе

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта будет поддерживать услугу широкополосного спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX в корпоративном секторе и на морском транспорте.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам находящаяся с визитом в Баку президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

По ее словам, компания также может снабжать интернетом физических лиц в Азербайджане: "Каждый в стране может получить доступ к высокоскоростному интернету, и мы с нетерпением ждем этой возможности для азербайджанского народа".

Отметим, что сегодня в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и американской компанией SpaceX.

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Версия на английском языке SpaceX president: Azerсosmos to be supporting Starlink on enterprise side and maritime
Версия на азербайджанском языке “SpaceX”ın prezidenti: “Starlink” internet xidməti Azərbaycanda korporativ sektorda və dənizdə dəstəklənəcək”

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