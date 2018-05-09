Президент Руанды принял руководителя "Азеркосмоса"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Президент Руанды Поль Кагаме принял председателя ОАО "Азеркосмос" Рашада Набиева.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице президента Руанды в Twitter.

В ходе встречи стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества стран в телекоммуникационной и спутниковой сфере.

Отметим, что встреча состоялась в рамках Саммита трансформации Африки (Transform Africa Summit), проходящего в столице Руанды, Кигали. Состоявшийся 7-10 мая TAS прошел в четвертый раз. В нем приняли участие высокопоставленные представители из Азербайджана, африканских и европейских стран.