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    Президент Руанды принял руководителя "Азеркосмоса"

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Президент Руанды Поль Кагаме принял председателя ОАО "Азеркосмос" Рашада Набиева.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице президента Руанды в Twitter.

    В ходе встречи стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества стран в телекоммуникационной и спутниковой сфере.

    Отметим, что встреча состоялась в рамках Саммита трансформации Африки (Transform Africa Summit), проходящего в столице Руанды, Кигали. Состоявшийся 7-10 мая TAS прошел в четвертый раз. В нем приняли участие высокопоставленные представители из Азербайджана, африканских и европейских стран.

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