Президент подписал распоряжение об обеспечении координации в области инновационного развития в Азербайджане

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении координации в области инновационного развития в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях повышения эффективности и обеспечения координации в области инновационного развития в Азербайджанской Республике.

Согласно документу, Центральным органам исполнительной власти, Национальной академии наук Азербайджана, юридическим лицам публичного права, созданным президентом Азербайджанской Республики, а также органами исполнительной власти, установленными президентом Азербайджанской Республики, в том числе государственным высшим учебным заведениям, находящимся в государственной собственности юридическим лицам (далее – субъекты координационной деятельности), контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, поручено в течение десяти дней назначить ответственное координирующее лицо (на уровне заместителя руководителя соответствующей структуры или другого лица, представленного в органах управления структурой) по вопросам инновационного развития, основанного на подготовке, представлении и использовании продукции, услуг, технологий, процессов и решений на базе научных достижений, знаний и цифровых новшеств, и проинформировать об этом Администрацию арезидента Азербайджанской Республики; в месячный срок представить в Администрацию президента Азербайджанской Республики соответствующие сведения о ситуации в области поддержки инновационного развития (в том числе стартап-деятельности); ежегодно с 15 января по 15 июля представлять в Администрацию президента Азербайджанской Республики полугодовые сведения о соответствующей работе, проделанной в области поддержки инновационного развития (в том числе стартап-деятельности); принять меры по поощрению инновационной инициативности работников и их умений по использованию цифровых технологий.

Администрации президента Азербайджанской Республики поручено обеспечить координацию работы, проводимой субъектами координационной деятельности в области инновационного развития (в том числе стартап-деятельности); в пятимесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект инновационной стратегии Азербайджанской Республики с привлечением влиятельных международных консалтинговых компаний в соответствующей области.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики соответствующие предложения относительно обеспечения того, чтобы в органах управления субъектов координационной деятельности (за исключением центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук Азербайджана и государственных высших учебных заведений), по меньшей мере, один человек был специалистом по инновациям и научным исследованиям; в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о направлении определенной части ежегодной прибыли субъектов координационной деятельности (за исключением центральных органов исполнительной власти и Национальной академии наук Азербайджана) на применение инноваций и финансирование научных исследований; совместно с Национальной академией наук Азербайджана подготовить и по согласованию с президентом Азербайджанской Республики в трехмесячный срок утвердить порядок составления и ведения реестра научно-исследовательских центров и лабораторий (исследовательской инфраструктуры), оснащенных существующим в стране передовым технологическим оборудованием; совместно с Национальной академией наук Азербайджана в пятимесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с использованием исследователями исследовательской инфраструктуры, находящейся в государственной собственности или созданной за счет государственных средств.

Управлению делами президента Азербайджанской Республики поручено обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование мер, указанных в настоящем распоряжении.