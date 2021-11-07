О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Шушинской телерадиовещательной станции

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Шушинской телерадиовещательной станции 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Шушинской телерадиовещательной станции.
ИКТ
7 ноября 2021 г. 20:38
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Шушинской телерадиовещательной станции

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Шушинской телерадиовещательной станции.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о Шушинской телерадиовещательной станции.

Отметим, что Шушинская телерадиовещательная станция была построена в 1966 году. В советское время телерадиопрограммы передавались с помощью этой станции в Карабах и Нахчыванскую Автономную Республику. До оккупации Шуши армяне всячески препятствовали передаче телерадиопрограмм в эти регионы. Так, станция неоднократно подвергалась армянами обстрелу из тяжелых артиллерийских орудий, из-за чего оборудование здесь было повреждено, в техническом здании произошли серьезные разрушения. В 1992 году во время оккупации Шуши деятельность станции вышла из-под контроля.

После Победы, одержанной в Отечественной войне, с 31 декабря прошлого года на Шушинской телерадиовещательной станции временно была возобновлена организация телерадиовещания. Так, обеспечено вещание 11 телевизионных программ в городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах, а также в прилегающих к ним населенных пунктах. Возведение на основании проекта 130-метровой металлической башни и технического здания является еще одним подтверждением того, что Азербайджан превратился в одну из стран с развитой телекоммуникационной системой.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Шушинской телерадиовещательной станции.

Новая башня позволит обеспечить бесперебойное и качественное телерадиовещание в Шуше и на прилегающих к ней территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşa Radio-Televiziya Yayım Stansiyasının təməlini qoyublar

Самое важное

В усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
ФотоВ усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
7 ноября 2021 г. 21:48
Президент и первая леди побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу
ФотоПрезидент и первая леди побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу
7 ноября 2021 г. 21:36
Глава государства ознакомился в Шуше с восстановительными работами в трех мечетях
ФотоГлава государства ознакомился в Шуше с восстановительными работами в трех мечетях
7 ноября 2021 г. 21:34
Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами из поездки в город Шуша
Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами из поездки в город Шуша
7 ноября 2021 г. 20:25
В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты
В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты
7 ноября 2021 г. 20:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы
7 ноября 2021 г. 20:08
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
7 ноября 2021 г. 18:00
Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции
Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции
7 ноября 2021 г. 17:37
Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы
Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы
7 ноября 2021 г. 17:29
Заложены фундаменты мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и городской больницы в селе Дашалты
Заложены фундаменты мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и городской больницы в селе Дашалты
7 ноября 2021 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi