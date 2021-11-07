Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Шушинской телерадиовещательной станции

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Шушинской телерадиовещательной станции.

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Шушинской телерадиовещательной станции.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о Шушинской телерадиовещательной станции.

Отметим, что Шушинская телерадиовещательная станция была построена в 1966 году. В советское время телерадиопрограммы передавались с помощью этой станции в Карабах и Нахчыванскую Автономную Республику. До оккупации Шуши армяне всячески препятствовали передаче телерадиопрограмм в эти регионы. Так, станция неоднократно подвергалась армянами обстрелу из тяжелых артиллерийских орудий, из-за чего оборудование здесь было повреждено, в техническом здании произошли серьезные разрушения. В 1992 году во время оккупации Шуши деятельность станции вышла из-под контроля.

После Победы, одержанной в Отечественной войне, с 31 декабря прошлого года на Шушинской телерадиовещательной станции временно была возобновлена организация телерадиовещания. Так, обеспечено вещание 11 телевизионных программ в городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах, а также в прилегающих к ним населенных пунктах. Возведение на основании проекта 130-метровой металлической башни и технического здания является еще одним подтверждением того, что Азербайджан превратился в одну из стран с развитой телекоммуникационной системой.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Шушинской телерадиовещательной станции.

Новая башня позволит обеспечить бесперебойное и качественное телерадиовещание в Шуше и на прилегающих к ней территориях.