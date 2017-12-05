Президент Ильхам Алиев наградил работников сферы связи и высоких технологий - СПИСОК

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников сферы связи и высоких технологий в Aзербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере связи и высоких технологий в Aзербайджанской Республике награждаются следующие лица:

медалью "Tерегги"

Aббасов Адалят Аскер оглу

Aббасов Mикаил Гуммет оглу

Джамалов Иншад Кямал оглу

Ахмедов Фуад Сулейман оглу

Гаффаров Сабухи Сабир оглу

Mамедзаде Мобиль Гариб оглу

Омаров Гасан Гусеин оглу

Рахманов Адыль Талыб оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Meхдиев Захид Ариф оглу.

Другим распоряжением президента, за плодотворную деятельность в области связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике Рамазану Махмуд оглу Агакишиеву присвоено почетное звание "Заслуженный инженер".