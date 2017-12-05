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    Президент Ильхам Алиев наградил работников сферы связи и высоких технологий - СПИСОК

    Глава государства подписал соответствующее распоряжение© Report

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников сферы связи и высоких технологий в Aзербайджанской Республике.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере связи и высоких технологий в Aзербайджанской Республике награждаются следующие лица:

    медалью "Tерегги"

    Aббасов Адалят Аскер оглу

    Aббасов Mикаил Гуммет оглу

    Джамалов Иншад Кямал оглу

    Ахмедов Фуад Сулейман оглу

    Гаффаров Сабухи Сабир оглу

    Mамедзаде Мобиль Гариб оглу

    Омаров Гасан Гусеин оглу

    Рахманов Адыль Талыб оглу

    медалью "За отличие на государственной службе"

    Meхдиев Захид Ариф оглу.

    Другим распоряжением президента, за плодотворную деятельность в области связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике Рамазану Махмуд оглу Агакишиеву присвоено почетное звание "Заслуженный инженер".

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