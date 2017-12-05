Президент Ильхам Алиев наградил работников сферы связи и высоких технологий - СПИСОК

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников сферы связи и высоких технологий в Aзербайджанской Республике.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере связи и высоких технологий в Aзербайджанской Республике награждаются следующие лица:
медалью "Tерегги"
Aббасов Адалят Аскер оглу
Aббасов Mикаил Гуммет оглу
Джамалов Иншад Кямал оглу
Ахмедов Фуад Сулейман оглу
Гаффаров Сабухи Сабир оглу
Mамедзаде Мобиль Гариб оглу
Омаров Гасан Гусеин оглу
Рахманов Адыль Талыб оглу
медалью "За отличие на государственной службе"
Meхдиев Захид Ариф оглу.
Другим распоряжением президента, за плодотворную деятельность в области связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике Рамазану Махмуд оглу Агакишиеву присвоено почетное звание "Заслуженный инженер".
News DepartmentАвтор новости
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