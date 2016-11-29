Президент Ильхам Алиев: Благодаря технологическим новшествам в госуправлении расширилось применение системы "электронного правительства"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к участникам XXII международной выставки и конференции телекоммуникаций и информационных технологий Bakutel-2016.

Как сообщает Report, в письменном обращении говорится:

"Уважаемые участники выставки и конференции!

Сердечно приветствую вас – участников XXII международной выставки и конференции телекоммуникаций и информационных технологий Bakutel-2016 в городе Баку, желаю каждому из вас успехов в дальнейших делах.

Эти традиционные выставка и конференция, превратившиеся в самое представительное мероприятие по телекоммуникационным и информационным технологиям в Прикаспийском регионе, как правило, играют роль пространства, где представляются самые последние достижения нашей страны, а также ряда государств мира и ведущих компаний в области высоких технологий.

Сегодня в Азербайджане, переживающем период устойчивого прогресса, развитие сферы высоких технологий определено в качестве приоритетного направления. В нашей стране созданы благоприятные условия для использования современных технологий должным образом, обеспечены высокоскоростной выход в интернет, являющийся составной частью повседневной жизнедеятельности общества, и возможность его свободного использования. В настоящее время осуществляется вещание цифрового телевидения. Благодаря современным методам и технологическим новшествам в государственном управлении расширилось применение системы "электронного правительства".

Начало деятельности технологических парков, внедрение передовых технологий во всех сферах, государственная поддержка, в том числе льготное финансовое обеспечение производственных и инвестиционно направленных инновационных проектов служат развитию формирующихся в нашей республике стартапов, росту инициативности молодежи и, в конечном итоге, динамичному росту нашей экономики.

Спутники Azerspace–1 и Azersky обеспечили нашей стране достойное место в мировой космической семье, в то же время, они играют важную роль и в снабжении региона услугами спутниковой связи. Надеюсь, что вывод на орбиту нашего очередного телекоммуникационного спутника Azerspace–2 заложит фундамент нового этапа в развитии космической промышленности в Азербайджане.

Верю, что плодотворные встречи, которые вы проведете в рамках выставки и конференции, обсуждаемые вами актуальные вопросы внесут вклад в появление и реализацию новых инициатив, дальнейшее углубление взаимных связей".