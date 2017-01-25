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    Президент Azercell встретился с победителями программы студенческой стипендии

    Процесс отбора программы студенческой стипендии состоит из двух этапов

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Azercell Teleсom Вахид Мурсалиев встретился со студентами, удостоенными титула стипендиатов Azercell.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на встрече В.Мурсалиев отметил, что, по результатам этой программы, студенты получают не только стипендию от Azercell, но и возможность расширять собственные познания в сфере телекоммуникаций, участвовать на корпоративных мероприятиях, социальных проектах компании и на различных курсах, а также право пройти стажировку в компании. Вахид Мурсалиев выразил готовность Azercell и впредь содействовать росту и развитию молодежи и пожелал удачи всем победителям программы: “Со дня своего основания Azercell оказывает поддержку молодежи и студентам. С этой целью реализованы студенческая и стипендиальная программы, а также ряд проектов, подписаны соглашения о сотрудничестве с университетами, в которых вы обучаетесь. Все эти шаги направлены на развитие нашего образования”.

    В этом году среди победителей программы студенческой стипендии Azercell учащиеся Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного экономического университета, Университета АДА, Государственной академии управления при президенте Азербайджанской Республики, Университета Хязяр, Университета Кавказ, Гянджинского государственного университета, Нахчыванского государственного университета, Бакинской высшей школы нефти, АГУНП, АГМУ, Мингячевирского государственного университета, АУАС и Гянджинского аграрного университета.

    Отметим, что процесс отбора программы студенческой стипендии состоит из двух этапов. На первом этапе проводится оценка онлайн заявок и документов, предоставленных студентами. Специалисты департамента человеческих ресурсов Azercell проводят презентации о программе в вузах Баку и в регионах. Затем студенты должны выполнить письменные задания, состоящие из вопросов на логическое мышление, а также написать сочинения на различные темы на английском языке. Помимо этого, студенты проходят очное интервью с IQ специалистами, а также с сотрудниками и руководящими работниками Azercell. Этот процесс позволяет оценить академические знания, кругозор, интерес к науке и образованию и другие особенности кандидатов.

      Имя, фамилияУниверситетСпециальность
      Рафик АббасовАзербайджанский государственный экономический университетМировая экономика
      Дунай ХасайлыБакинский государственный университетПравоведение
      Али АлакберлиГосударственная академия управления при президенте Азербайджанской РеспубликиПравоведение
      Айнур АсадлиУниверситет АДАМеждународные отношения
      Сабина АзимоваГосударственная академия управления при президенте Азербайджанской РеспубликиКомпьютерные науки
      Гюнель АбдуллаеваБакинский государственный университетПравоведение
      Азим ХашимовУниверситет ХязярИнженер нефтегазовой промышленности
      Султан ИскандеровГянджинский государственный университетПреподаватель химии и биологии
      Хикмат ДжафарлиУниверситет КавказКомпьютерная инженерия
      Расул КаримовУниверситет КавказКомпьютерная инженерия
      Маммад ГаджилиУниверситет КавказКомпьютерная инженерия
      Зюмрюд МаликзадеГянджинский государственный университетМатематика-информатика
      Кянара МурадоваНахчыванский государственный университетМеждународные отношения и иностранные языки
      Мустафа БуньяминУниверситет КавказФинансы
      Мустафаев ТарланГосударственная академия управления при президенте Азербайджанской РеспубликиМенеджмент
      Махаммад НамазлыАГУНПИнженер нефтегазовой промышленности
      Айсель ГараеваБакинский государственный университетПравоведение
      Конуль ГурбанлыУниверситет АДАИТ и системная инженерия
      Инджи РзаеваНахчыванский государственный университетМеждународные отношения
      Асиман СаидзадеБакинская высшая школа нефтиИнженер нефтегазовой промышленности
      Шахин ХалиловAТУКомпьютерная инженерия
      Гасан ШиралиевГосударственная академия управления при президенте Азербайджанской РеспубликиМенеджмент
      Аладдин ШыхзадеУниверситет КавказКомпьютерная инженерия
      Таджира ДжафароваМингячевирский государственный университетЭкономика и управление
      Рукийя ТагисойГосударственная академия управления при президенте Азербайджанской РеспубликиПравоведение
      Тахмина АзимзадеАУАСАрхитектура
      Немят ЗюльфюгарлыГянджинский аграрный университетБухгалтерский учёт и аудит
      Камилла НабиеваБакинский государственный университетМеждународные отношения и Экономика
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