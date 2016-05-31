​Президент Azercell удостоен звания академика Международной академии связи

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент Azercell Teleсоm Вахид Мурсалиев был удостоен звания академика Международной академии связи, которая функционирует при Организация Объединенных Наций (ООН) с головным офисом в городе Москва.

Как сообщает Report, Вахид Мурсалиев был награжден специальным дипломом за заслуги в области информационных и коммуникационных технологий.

На церемонии, которая состоялась в головном офисе Azercell, президент Азербайджанского филиала Президиума Международной академии связи, бывший министр связи Сирус Аббасбейли вручил награду Вахиду Мурсалиеву. Сирус Аббасбейли отметил особый вклад Azercell в развитие сектора связи в Азербайджане, напомнил об успешных проектах, претворенных компанией и выразил надежду на то, что она и впредь будет лидирующим мобильным оператором нашей страны.

Вахид Мурсалиев, в свою очередь, выразил глубокую благодарность Президиуму Международной академии связи и лично Сирусу Аббасбейли за столь высокую награду.

Отметим, что Вахид Мурсалиев был назначен на должность президента Azercell Telecom в 2015 году. Он является членом Международной ассоциации адвокатов и доктором Международной экоэнергетической академии.