Президент Azercell удостоен награды на престижной международной конференции "Совершенство в качестве"

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telekom было удостоено очередной международной премии.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на конференции "Совершенство в качестве" компания была награждена за хорошие позиции в международном рейтинге и на национальном рынке, успешную реализацию современных технологий управления, высокий уровень подготовки персонала и эффективную маркетинговую стратегию.

Президент компании Вахид Мурсалиев принял премию на конференции, в которой Azercell была награждена как ведущий провайдер коммуникационных услуг. Европейская бизнес-ассамблея, полагаясь на еще более успешное и динамичное развитие ООО Azercell Telekom, выразила признательность Вахиду Мурсалиеву за его участие.

Международная конференция "Совершенство в качестве", состоявшаяся в городе Люцерне Швейцарии, является ежегодным мероприятием, проводимым при поддержке Европейской бизнес-ассамблеи (Соединенное Королевство), Оксфордского научного сообщества (Соединенное Королевство), Европейской медицинской ассоциации (Бельгия) и Швейцарского института стандартов качества (Швейцария). На мероприятии, в котором собрались более 200 представителей регионального бизнеса, профессиональных и научных сообществ из 54 стран, специалисты обменивались мнениями по вопросам усовершенствования бизнеса и положительной социальной трансформации. На конференции основное внимание было отведено ролевым моделям совершенства в 4 секторах: управление городом, корпоративное управление, лечебно-оздоровительные путешествия и управление образованием.

Отметим, что компания Azercell неоднократно награждалась со стороны местных и международных структур. Среди международных премий, полученных компанией, имеют место такие престижные премии, как "Международная бизнес премия - Stevie", Socialbakers Engage Award, Socially devoted и др.